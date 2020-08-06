Карелия вошла в число регионов с наибольшими значениями уровня преступности

Генпрокуратура РФ опубликовала краткую характеристику состояния преступности за первое полугодие.

По итогам первого полугодия 2020 года общее число зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне прошлого года.

Наибольшие темпы увеличения количества выявленных преступлений зафиксированы в Севастополе, Новгородской и Смоленской областях, а также в Карелии (+13,8 %, 6 893) и Ленобласти.



В целом уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения относительно прошлогоднего значения практически не изменился, по тяжким и особо тяжким деяниям – увеличился.

Среди регионов наибольшие значения уровня преступности отмечаются в Амурской области, Еврейской автономной области и в Карелии (1 115,3).

Напомним, в Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5.