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Карелия вошла в число регионов с наибольшими значениями уровня преступности

Новости. Общество
10:27, 07 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Генпрокуратура РФ опубликовала краткую характеристику состояния преступности за первое полугодие.

По итогам первого полугодия 2020 года общее число зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне прошлого года.

Наибольшие темпы увеличения количества выявленных преступлений зафиксированы в Севастополе, Новгородской и Смоленской областях, а также в Карелии (+13,8 %, 6 893) и Ленобласти.

В целом уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения относительно прошлогоднего значения практически не изменился, по тяжким и особо тяжким деяниям – увеличился.

Среди регионов наибольшие значения уровня преступности отмечаются в Амурской области, Еврейской автономной области и в Карелии (1 115,3).

Напомним, в  Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5.

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Комментарии

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новый
2020-08-07 11:45:18
Особенно Карелия устала от педофилов.
Слава
2020-08-07 11:23:59
Где ещё не закончен воровской передел, там и преступность высокая обычно, Севастополь понятно, ещё долго трясти будет, а у нас безработица в районах и вообще, низкая оплата труда ,много нелегалов и их не проверяет никто, болтаются по Карелии туда сюда, всё видимо прикуплено, откаты, подкуп, откуда преступности снизиться?
карел
2020-08-07 10:32:15
Нищий , отстающий регион , высокая преступность , всё закономерно .
Гость
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