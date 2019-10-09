Карелия вошла в число регионов с самой высокой смертностью трудоспособного населения

Карелия заняла четвертую позицию в рейтинге.

Так, в 2018 году коэффициент смертности в трудоспособном возрасте (в России он составляет от 16 до 54 лет у женщин и от 16 до 59 лет у мужчин) на Чукотке составил 955 случаев на 100 тысяч населения трудоспособного возраста, в Кемеровской области – 704, в Тыве – 683. Затем идут Карелия (678 случаев на 100 тысяч населения) и Магаданская область (663 случая), пишет Lenta.ru.

Ранее Минэкономразвития подготовило документ, согласно которому снижению возрастных коэффициентов смертности будут способствовать мероприятия по ее сокращению, прежде всего среди населения трудоспособного возраста. При этом отмечалось, что, несмотря на подобные меры, естественная убыль населения сократится до 2023 года, так как эти меры не смогут «компенсировать тенденции в рождаемости».