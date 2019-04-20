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Новости. Общество
14:15, 20 Апреля 2019
фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Карелия вошла в число регионов с высоким уровнем зараженности рыбы

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Почти 20 тысяч россиян заразились паразитами от рыбы в 2018 году.

"Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию. В целом по стране в 2018 году было выявлено 19077 случаев описторхоза (12,9 случаев на 100 тысяч населения)",- говорится в Роспотребнадзоре РФ.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде, пишет ТАСС. 

 

"В Российской Федерации в 2018 году было выявлено 4035 случаев дифиллоботриоза (2,75 случаев на 100 тыс. населения)", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Это паразитарное заболевание распространено в Республиках Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Коми, Карелия, Ненецком, Ямало-Ненецком,  Ханты-Мансийском автономных округах, Красноярском и Пермском краях.

Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие.

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Комментарии

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однозначно
2019-04-20 15:04:44
Брехня. Истинные карельцы такой фигней не болеют. Это всякие манерные хипстеры нажрутся сушей во всяких сомнительных заведениях общепита, потом дрищут хором. Статистика то из медучреждений берется.
Геннадий Гаврилов
2019-04-20 14:49:26
От кого заражаются люди понятно ,а рыба почему вдруг стала такой заразной ? Почему ее заболеваемость увеличилась во столько раз ? Это связано с экологией ,климатом или может заразой которая появляется в местах выращивания форели ? Очень бы хотелось узнать ...
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