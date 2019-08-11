Карелия вошла в число самых больных регионов России

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Минздра рассказал, где в России живут самые здоровые и больные люди.
Меньше всего в России болеют в Кабардино-Балкарии и Чечне, пишет издание "РИА Новости".
Больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Так, в Кабардино-Балкарии в прошлом году на 100 тысяч населения приходилось 95 799,2 случая заболеваний, в Чечне – 96 303,6, Курской области – 116 563,9.
Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости, то есть у одного человека может быть несколько заболеваний.
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