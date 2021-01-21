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Карелия вошла в десятку регионов с высоким ростом уровня преступности

Новости. Общество
14:24, 21 Января 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Министерство внутренних дел страны включило Карелию в список регионов, в которых зафиксирован высокий рост уровня преступности в минувшем году.

Карелия заняла восьмое место в рейтинге регионов с наибольшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений по итогам 2020 года. 

Темп прироста зарегистрированных преступлений в Карелии в минувшем году составил 9 процентов, говорится в статистике МВД.

Лидером списка оказался Севастополь (44%), на втором месте - Санкт-Петербург (26,1%), на третьей позиции - Ленинградская область (12,8%).

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии зафиксировала рост преступности в регионе.

 

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Комментарии

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кир
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Много сюсюкаются с электоратом и деньги держат у зарубежных "партнеров". Боятся. Следующий президент будет более жестким по логике событий. Кот довольно замурлыкал.
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