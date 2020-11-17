Прокуратура Карелии зафиксировала рост преступности в регионе

Согласно опубликованной прокуратурой характеристике состояния преступности в регионе за 10 месяцев этого года, в Карелии отмечается рост криминала.

За январь - октябрь этого года на территории Карелии зарегистрировано 11 640 преступлений, что на 987 больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,3%), сообщается на сайте прокуратуры.

При этом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 23,1% (2 686).

Количество тяжких преступлений выросло на 30,1%, особо тяжких – возросло на 14,4%.

"Рост количества тяжких преступлений вызван изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которым кражи с банковских счетов, равно совершенные в отношении электронных денежных средств отнесены законодателем к тяжким преступлениям. Рост особо тяжких преступлений связан с активизацией работы правоохранительных органов республики по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (в текущем году зарегистрировано 663 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (+11,6%)", - объясняют цифры статистики в надзорном органе.

Из числа всех зарегистрированных преступлений 60,7% составляют хищения чужого имущества. Из них совершено путем краж, в том числе и мелких – 4 841 (+2,6%), из них 1 070 – дистанционно (+110,6%). Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16,5% и составило 1 696, из них 1 335 – дистанционно (+53,1%).

Правоохранительными органами республики зарегистрировано 2 945 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (10 мес. 2019 г. – 1 786), расследовано – 399 (10 мес. 2019 г. - 281).

Выросло на 7,5% количество зарегистрированных преступлений (129), связанных с незаконным оборотом оружия.

Сократилась на 27,4% (с 449 до 326) преступность среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что после сюжета НТВ прокуратура проверит "коммуналку" жителей поселка в Карелии.