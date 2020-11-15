После сюжета НТВ прокуратура проверит "коммуналку" жителей поселка в Карелии

Прокуратура организовала проверку по информации о нарушении прав жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района.

Как сообщили в ведомстве, в центре внимания проверяющих будут вопросы содержания и ремонта общедомового имущества, а также выставления необоснованно завышенных счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В ходе надзорных мероприятий будет проверена на предмет законности деятельность управляющей организации, включая выполнение ею условий заключенных договоров и правильность выставления счетов за оказание услуг. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления.

По окончании проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, о проблемах жителей поселка Кетроваара, которые вместо коммунальных услуг получают только счета об оплате, рассказали на телеканале НТВ в программе "Центральное телевидение".