Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ) 15
Сегодня 07:25
Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии 2
15.11.2020 17:00
Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна 3
15.11.2020 21:40
Хаос везде: как Карелия справляется со второй волной коронавируса 2
Сегодня 13:03
Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 268 2
Сегодня 08:57
В поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи 6
Сегодня 14:03

После сюжета НТВ прокуратура проверит "коммуналку" жителей поселка в Карелии

Новости. Общество
14:12, 16 Ноября 2020
фото: скриншот видео НТВ
Загрузка...

Прокуратура организовала проверку по информации о нарушении прав жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района.

Как сообщили в ведомстве, в центре внимания проверяющих будут вопросы содержания и ремонта общедомового имущества, а также выставления необоснованно завышенных счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В ходе надзорных мероприятий будет проверена на предмет законности деятельность управляющей организации, включая выполнение ею условий заключенных договоров и правильность выставления счетов за оказание услуг. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления.

По окончании проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, о проблемах жителей поселка Кетроваара, которые вместо коммунальных услуг получают только счета об оплате, рассказали на телеканале НТВ в программе "Центральное телевидение".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2020-11-16 14:41:25
не, не знали ведь), нам из теплых кабинетов не видно!
zanoza
2020-11-16 14:21:24
Снизошли , проверку организуют, а раньше это сделать было нельзя, гордыня не позволяла о людях побеспокоиться.
Ринат
2020-11-16 14:34:06
zanoza, не гордыня . а обыкновенная лень . Если бы мутный олигарх обратился или коррупционер-чинушка , то летели бы проверять со свистом . А так , да никак .
zanoza
2020-11-16 14:48:59
Ринат, доколе народ всё это терпеть будет?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

13.11.2020 13:00
Капитал
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Почему все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в компании "Баренц Групп".
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»