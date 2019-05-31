Карелия вошла в десятку самых криминогенных регионов

Институт региональных проблем представил первый рейтинг криминогенности регионов.

Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России. Задача рейтинга на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей, сообщили на сайте Института региональных проблем.

Перечень показателей, входящих в формулу расчета рейтинга:

– реальные располагаемые доходы населения;

– номинальная заработная плата;

– индекс потребительских цен;

– просроченная задолженность по заработной плате;

– численность рабочей силы;

– индекс бедности;

– объем кредитной задолженности физических лиц;

– число активных ИП;

– расходы консолидированного регионального бюджета;

– задолженность по налогам и сборам;

– количество преступлений (тяжких, средней тяжести, экономических, коррупционных, связанных с оборотом наркотиков);

– количество зафиксированных попыток мошенничества со страховками;

– количество ДТП.

Карелия вошла в дестятку самых криминогенных регионов.



"В феврале региональный индекс преступности заметно превышал средние по России значения. Также можно отметить высокий уровень экономической преступности. Одновременно данные Росстата демонстрируют низкие официальные зарплаты и уровень реальных доходов населения, который заметно ниже общероссийского. Высокий уровень задолженности по зарплатам (4-е место) и закредитованность выше среднероссийских значений на фоне снижающихся доходов населения формируют предпосылки для ухудшения криминогенной обстановки", – отметили эксперты.