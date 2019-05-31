Карелия вошла в десятку самых криминогенных регионов

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Институт региональных проблем представил первый рейтинг криминогенности регионов.
Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России. Задача рейтинга на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей, сообщили на сайте Института региональных проблем.
Перечень показателей, входящих в формулу расчета рейтинга:
– реальные располагаемые доходы населения;
– номинальная заработная плата;
– индекс потребительских цен;
– просроченная задолженность по заработной плате;
– численность рабочей силы;
– индекс бедности;
– объем кредитной задолженности физических лиц;
– число активных ИП;
– расходы консолидированного регионального бюджета;
– задолженность по налогам и сборам;
– количество преступлений (тяжких, средней тяжести, экономических, коррупционных, связанных с оборотом наркотиков);
– количество зафиксированных попыток мошенничества со страховками;
– количество ДТП.
Карелия вошла в дестятку самых криминогенных регионов.
"В феврале региональный индекс преступности заметно превышал средние по России значения. Также можно отметить высокий уровень экономической преступности. Одновременно данные Росстата демонстрируют низкие официальные зарплаты и уровень реальных доходов населения, который заметно ниже общероссийского. Высокий уровень задолженности по зарплатам (4-е место) и закредитованность выше среднероссийских значений на фоне снижающихся доходов населения формируют предпосылки для ухудшения криминогенной обстановки", – отметили эксперты.
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