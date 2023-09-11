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Карелия вошла в топ-10 самых популярных мест в России для джиперов

Новости. Общество
12:18, 12 Сентября 2023
фото: Freepik

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Выяснили, какие направления в России самые востребованные среди любителей внедорожников.

Как напомнили в пресс-службе ТВИЛ — российского сервиса бронирования отелей и квартир — сегодня, 12 сентября, в стране отмечают День джипера, посвященный первому внедорожнику отечественного производства.

ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для джипинга осенью 2023.

Первое место по популярности заняла Ленинградская область. На втором оказался Крым, на третьем з- Приморский край.

В десятку попала и Карелия. Отдохнуть и оценить карельские дороги приезжают обычно в Сортавалу. Стандартный срок отдыха — 3 дня,. При этом Карелия оказалась самой дорогой из топ-10 популярных мест для джипинга — за оду ночь здесь гости республики оставляют более 6 тысяч рублей.

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