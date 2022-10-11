Карелия вошла в топ-3 регионов Северо-Запада для отдыха в санатории на ноябрьские праздники

Портал бронирования Санатории-России.рф опубликовал рейтинг российских регионов по популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году.

Карелия занимает третье место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в СЗФО. Средняя стоимость отдыха здесь составляет 10 тысяч рублей в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры, сообщает пресс-служба Санатории-России.рф.

По данным портала, в первую пятерку на Северо-Западе по популярности санаториев на ноябрьские праздники в этом году входят Ленинградская область, Санкт-Петербург, Карелия, Вологодская и Мурманская области.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи заплатят, в среднем, 11,1 тысячи рублей за двоих в сутки, в Ставрополье - 11 тысяч, в Алтайском крае - 11,4 тысячи, а в Ленобласти - 9,2 тысячи рублей.

Первую пятерку топ-20 популярных санаториев возглавляют следующие направления: Ставрополье, Москва, Краснодарский край, Московская область, Татарстан.

Рейтинг составлен на основе анализа популярности отдыха в санаториях России в длительные ноябрьские выходные.

Ранее сообщалось, в Карелии 134 ребенка-инвалида получат бесплатные путевки в санатории.