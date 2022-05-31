Карелия вошла в топ-5 на Северо-Западе России по программе туристического кешбэка

Карелия заняла 4 место по продажам туров в Северо-Западном федеральном округе по программе туристического кешбэка в 2022 году.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в санаториях в этом году.

По данным портала, в первую пятерку СЗФО по программе туристического кешбэка в 2022 году входят Ленинградская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Карелия и Псковская область. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых в республике вырос на 7%.

Среди городов-курортов РФ впереди Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.

По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, программа туристического кешбэка показала свою эффективность в стимулирование спроса на внутренние поездки по стране.

Ранее сообщалось, поселок в Карелии вошел в десятку популярнейших мест в России для автотуризма.