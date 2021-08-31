Карелия вошла в топ-5 регионов России по росту числа высокопроизводительных рабочих мест

Количество высокопроизводительных рабочих мест в Карелии к концу 2020 года выросло на 32,5 тыс. единиц, или почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«По темпам роста данного показателя Карелия входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Общее число высокопроизводительных рабочих мест в 2020 году достигло 99 тыс. единиц.

Согласно нормативно-правовой базе, регламентирующей рост числа высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ), под это понятие подпадают рабочие места, обладающие высокой добавленной стоимостью, приносящие более высокий по сравнению с обычными рабочими местами экономический эффект как бизнесу, так и государству.

Ранее правительство Карелии называло наиболее перспективные отрасли для роста количества ВПРМ. В их числе добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, целлюлозно-бумажное производство.