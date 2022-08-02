Карелия вошла в топ регионов с самой подорожавшей за минувший год посуточной арендой жилья

«Авито» зафиксировал рост спроса на посуточную аренду в России на 64%.

За год спрос на посуточную аренду жилья в России вырос на 64%, говорится в предоставленном «РБК Недвижимости» исследовании «Авито Недвижимость». Аналитики компании изучили данные по всем 85 регионам, под спросом понимается число обращений за контактами владельцев квартир, разместивших объявления о посуточной аренде в базе «Авито».

Рост спроса на посуточную аренду в компании объясняют активизацией внутреннего туризма и развитием культуры путешествий выходного дня в соседние регионы. По статистике «Авито», больше всего краткосрочной арендой интересуются москвичи (15% всего спроса на платформе), петербуржцы (8%), жители Московской (5%) и Ростовской (4%) областей, а также республики Башкортостан (3%).

Самый значительный прирост интереса к посуточной аренде отмечен среди жителей Калининградской и Иркутской областей (в обоих регионах — в два раза за год), республике Карелия (+92%), Тверской (+82%) и Рязанской областях (+79%).

По статистике «Авито», на 15 регионов с самым высоким интересом к посуточной аренде пришлось около 57% всего спроса в июле 2022 года. Доли остальных регионов в общем спросе — до 1% включительно.