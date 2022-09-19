Карелия вошла в топ самых креативных регионов России

Соискатели новой работы из Карелии часто указывают среди ключевых навыков креативность.

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали более 7 миллионов резюме со всей России, выясняя, как часто соискатели указывают среди своих ключевых навыков креативность.

В среднем по России такой навык присутствует в 2,2% резюме. Самым креативным регионов оказалась Москва — там этот навык указали 3,4% соискателей. На втором месте оказался Санкт-Петербург, третье поделили Свердловская и Калининградская области.

Карелия заняла 13 место в этом рейтинге креативности. В республике доля соискателей, среди ключевых навыков которых указана креативность, оказалась равна 1,8%.

Эксперты hh.ru выявили профессии, где среди навыков чаще указывают креативность — это продюсеры (28,8% резюме), арт-директоры (28,5%), журналисты (21,1%), режиссеры (19,3%) и видеооператоры (18,6%). Реже всего креативность как навык указывают ищущие работу охранника, бухгалтера, водителя, грузчика, сварщика и машиниста.