Карелия вошла в тройку лидеров общероссийского рейтинга возобновляемой энергетики

Республика Карелия заняла третье место в номинации «Лидер малой энергетики».

Ассоциация развития возобновляемой энергетики России наградила победителей в различных номинациях на энергетическом форуме, который проходит в Москве.



Методология рейтинга предполагает всестороннюю оценку перспектив развития «зеленой» генерации в стране. Рейтинг составляют по широкому спектру критериев: регуляторная и инвестиционная среда, наличие инвестиционного и природного потенциала, инфраструктуры.



Глава республики Артур Парфенчиков, работавший на форуме, поблагодарил представителей малой энергетики региона.



«Мы действительно сделали серьезный шаг в развитии „зеленой“ генерации, — заявил Парфенчиков. — Несмотря на все проектные сложности, пандемию и западные санкции, мы завершили строительство Белопорожских ГЭС и запустили их в эксплуатацию. Этой весной во время паводка наши гидростанции успешно выдержали все испытания. Спасибо всем, кто помог в реализации этого энергопроекта. Особая благодарность — Николаю Патрушеву за всестороннюю поддержку».



Напомним, ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) — представляет интересы участников этого сектора и работает на создание благоприятного инвестклимата и популяризации возобновляемых источников энергии.





