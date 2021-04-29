Карелия встретит 1 мая ветром и большими перепадами температуры

О погоде на субботу, 1 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью опустится до -1, -3°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии будет преобладать облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый.

Температура ночью будет колебаться от 0 до -5°С, местами по северным районам похолодает до -9°С, днем потеплеет до +3, +8°С, на юге местами до+12°С.