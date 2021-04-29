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Карелия встретит 1 мая ветром и большими перепадами температуры

Новости. Погода
17:00, 30 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О погоде на субботу, 1 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью опустится до -1, -3°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии будет преобладать облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый.

Температура ночью будет колебаться от 0 до -5°С, местами по северным районам похолодает до -9°С, днем потеплеет до +3, +8°С, на юге местами до+12°С.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-30 17:31:04
Да пофиг. Трудолюбивые жители республики встретят праздник в теплых комфортабельных домах со своими благополучными дружными семьями.
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