Карелия заняла шестое место в СЗФО по вводу жилья

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Объем введенного жилья в Карелии в 2018 году составил 437 кв м на 1 тысячу человек населения.
По этом показателю республика заняла шестое место среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщает Карелиястат.
Ввод в действие жилых домов в Карелии в первом квартале 2019 года увеличился на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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