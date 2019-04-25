Карелия заняла шестое место в СЗФО по вводу жилья

Объем введенного жилья в Карелии в 2018 году составил 437 кв м на 1 тысячу человек населения.

По этом показателю республика заняла шестое место среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщает Карелиястат.

Ввод в действие жилых домов в Карелии в первом квартале 2019 года увеличился на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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