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Карелия "затянет пояса" из-за коронавирусного кризиса

Новости. Общество
16:00, 06 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии / коллаж
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Глава республики Артур Парфенчиков 2 июня подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Губернаторский указ запретил республиканскому правительству принимать какие-бы то ни было решения, которые приведут к увеличению бюджетных затрат. Исключение сделано лишь для расходов, связанных с "профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В Карелии также приостанавливается создание государственных учреждений и структурных подразделений региональных органов власти, а уже действующим министерствам и ведомствам республики нельзя увеличивать свою штатную численность.

Однако введенные Парфенчиковым меры по "обеспечению сбалансированности регионального бюджета" предусматривают урезание и существующих расходов карельской казны.

Подробнее читайте в материале "Карелию вводят в режим жесткой экономии".

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