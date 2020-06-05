Карелия "затянет пояса" из-за коронавирусного кризиса

Глава республики Артур Парфенчиков 2 июня подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Губернаторский указ запретил республиканскому правительству принимать какие-бы то ни было решения, которые приведут к увеличению бюджетных затрат. Исключение сделано лишь для расходов, связанных с "профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В Карелии также приостанавливается создание государственных учреждений и структурных подразделений региональных органов власти, а уже действующим министерствам и ведомствам республики нельзя увеличивать свою штатную численность.

Однако введенные Парфенчиковым меры по "обеспечению сбалансированности регионального бюджета" предусматривают урезание и существующих расходов карельской казны.

Подробнее читайте в материале "Карелию вводят в режим жесткой экономии".