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Карелиястат объявил конкурс детского рисунка, посвященный переписи населения

Новости. Общество
18:20, 07 Октября 2020
фото: © Карелиястат
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К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, сообщает Карелиястат.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике Карелия (Карелиястат) объявляет республиканский конкурс детского рисунка "Создаем будущее вместе!", посвященный Всероссийской переписи населения 2020. Конкурс проводится с 20 октября по 10 ноября текущего года. К участию в нем приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет.

Конкурс проводится по трем номинациям:
- "Я, ты, он, она – вместе целая страна"
- "Нас много, все мы разные"
- "Создаем будущее вместе!"

Организуя творческий конкурс, Карелиястат стремится привлечь внимание общественности к предстоящему весной 2021 года важнейшему государственному мероприятию, от которого во многом будет зависеть судьба страны на ближайшее десятилетие. Мы хотим через рисунки детей рассказать взрослым о том, как в нашей стране и республике будет проходить Всероссийская перепись населения, ее особенностях и значимости.

Подробно с условиями можно ознакомиться в Положении конкурса.
Конкурсные работы необходимо самостоятельно размещать в социальной сети ВКонтакте  в отсканированном виде. При желании можно предоставить оригиналы работ по адресу:185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31, 4 этаж, каб. 423.

Информация о ходе прохождения конкурса и его итогах будет размещена на официальном сайте Карелиястата, в группе ВКонтакте , в районных и республиканских СМИ.

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Комментарии

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User
2020-10-07 19:07:14
"Мы хотим через рисунки детей рассказать взрослым о том, как в нашей стране и республике будет проходить Всероссийская перепись населения, ее особенностях и значимости".
Карелиястат население совсем что ли за идиотов, которым надо рассказывать на уровне детских рисунков, держит?!
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