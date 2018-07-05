Карелиястат высчитал продолжительность жизни в Карелии после повышения пенсионного возраста

К концу переходного периода повышения пенсионного возраста средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Карелии достигнет 78 лет.

Это следует из прогноза, опубликованного Карелиястатом.

По планам правительства РФ, пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно – на один год ежегодно. Переходный период продлится 10 лет для мужчин и 16 для женщин. В итоге с 2028 года мужичины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - с 63 лет с 2034 года.

В Карелии при сохранении северных льгот пенсионный возраст для мужчин будет наступать в 60 лет, а для женщин – в 58 лет.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужского населения Карелии, по прогнозу Карелиястата достигнет к 2028 году 70,5 года.

Какова будет средняя продолжительность жизни женщин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".