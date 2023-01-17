Карелию 25 января ждет дождь и температура до +4°С

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на среду.
Облачно с прояснениями будет в среду в Петрозаводске. Небольшие осадки выпадут ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. На дорогах будет гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем поднимется до 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии также будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки пройдут ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед.
На дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью опустится до -1, -6°С, днем будет -1, +4°С.
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