Карелию 25 января ждет дождь и температура до +4°С

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на среду.

Облачно с прояснениями будет в среду в Петрозаводске. Небольшие осадки выпадут ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем поднимется до 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки пройдут ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед.

На дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью опустится до -1, -6°С, днем будет -1, +4°С.