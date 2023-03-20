Карелию назвали «страной унылых лиц»

Медиа-образ республики не меняется десятилетиями.

Еще с 60-х годов прошлого столетия Карелия ассоциируется у жителей страны исключительно с «остроконечными елей ресницами над голубыми глазами озер». Написавший эти строки советский поэт-песенник Ким Рыжов более чем на полвека запустил самый узнаваемый медиа-образ республики, растиражированный прессой, кино и телевидением, и, как показал «интеллектуальный стендап», состоявшийся в стенах Национального театра Карелии в конце прошлой недели, этот образ за минувшие годы не слишком изменился.

Доцент кафедры русской литературы и журналистики Петрозаводского университета Наталья Шилова предложила участникам дискуссии самим назвать те образы, с которыми у них ассоциируется Карелия, и большинство собравшихся в Национальном театре вспомнили болота, камни, озера, леса, камень, калитки и комаров. Интересно, что почти никто не упомянул карелов, которые, собственно, дали название региону, и республику, как его государственный статус.

Для сравнения ученый из Петрозаводского университета привела данные исследования образа Карелии, которое проводилось около двадцати лет назад, и, как выяснилось, он почти не изменился. Это все те же «покрытые мхом скалы», а также «озера, лес, и никакого солнца». «На первом месте стоят образы природные — не цивилизационные и не культурные», — констатировала Наталья Шилова.

Иными словами, Карелия по-прежнему видится россиянам сквозь «остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер». Однако, как отметила доцент ПетрГУ, в исследовании двадцатилетней давности был зафиксирован антропологический образ республики как «страны унылых лиц», где, по словам жителей других регионов, все пребывают в задумчивости, и никто не улыбается.

Читайте подробнее в статье «Карелия как «русская Скандинавия».