Реклама

Как устроены коммуникации в жилом доме «Онегин» (ВИДЕО)
20.03.2023 16:49
Многодетная мама из города Сортавала стала гостем на канале известного российского блогера
20.03.2023 12:49
Из борщевика Сосновского хотят создать лекарство от рака
Сегодня 00:10

Карелию назвали «страной унылых лиц»

Новости. Общество
09:52, 21 Марта 2023
фото: Getty Image

Новости партнеров

Медиа-образ республики не меняется десятилетиями.

Еще с 60-х годов прошлого столетия Карелия ассоциируется у жителей страны исключительно с «остроконечными елей ресницами над голубыми глазами озер». Написавший эти строки советский поэт-песенник Ким Рыжов более чем на полвека запустил самый узнаваемый медиа-образ республики, растиражированный прессой, кино и телевидением, и, как показал «интеллектуальный стендап», состоявшийся в стенах Национального театра Карелии в конце прошлой недели, этот образ за минувшие годы не слишком изменился.

Доцент кафедры русской литературы и журналистики Петрозаводского университета Наталья Шилова предложила участникам дискуссии самим назвать те образы, с которыми у них ассоциируется Карелия, и большинство собравшихся в Национальном театре вспомнили болота, камни, озера, леса, камень, калитки и комаров. Интересно, что почти никто не упомянул карелов, которые, собственно, дали название региону, и республику, как его государственный статус.

Для сравнения ученый из Петрозаводского университета привела данные исследования образа Карелии, которое проводилось около двадцати лет назад, и, как выяснилось, он почти не изменился. Это все те же «покрытые мхом скалы», а также «озера, лес, и никакого солнца». «На первом месте стоят образы природные — не цивилизационные и не культурные», — констатировала Наталья Шилова.

Иными словами, Карелия по-прежнему видится россиянам сквозь «остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер». Однако, как отметила доцент ПетрГУ, в исследовании двадцатилетней давности был зафиксирован антропологический образ республики как «страны унылых лиц», где, по словам жителей других регионов, все пребывают в задумчивости, и никто не улыбается.

Читайте подробнее в статье «Карелия как «русская Скандинавия».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
16.03.2023, 09:00
РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток
19.03.2023, 00:10
Названы 7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет
16.03.2023, 22:00
Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.