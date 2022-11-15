Карелию назвали в качестве примера для популяризации местных былинных героев

Герои эпосов народов Карелии могут быть популяризованы в России.

Президент Владимир Путин 13 декабря поручил правительству «принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора». Их изображения должны использоваться при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции до 15 мая следующего года, чтобы дать ответ забугорным супергероям. О том, кого из эпических героев могут популяризовать с наибольшей вероятностью, написала «Фонтанка».

По словам специалистов, в Карелии есть сразу два местных героя, которые потенциально могут стать популярны. Это Вяйнемейнен — герой эпической поэмы «Калевала», первый человек на Земле, богатырь, мудрец, заклинатель, прекрасно игравший на кантеле.

«Был еще такой в Карелии Рахта Рагнозерский — невероятный силач, который по приглашению царя пришел на лыжах в столицу и победил чужеземного борца, который до этого одолел всех лучших борцов. За это государь дал Рахте право беспошлинной ловли рыбы в Рагнозере. Другая легенда рассказывает, как неверная жена с любовником-атаманом и его сподвижниками попыталась убить богатыря, но в итоге заговорщики поплатились жизнью», — рассказали фольклористы.