Карелию в марте ждут морозы до -25 градусов

Синоптики рассказали, когда в республику пожалует настоящая весна.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги прошедшей зимы, которая, по словам синоптиков, отличилась «нервозностью». Длительные оттепели сменялись морозами, а в целом средняя температура трех зимних месяцев получилась на 2,2℃ выше многолетних показателей, причем самые низкие температуры пришлись на рождественскую неделю — до -36°С.

Март в Карелии сохраняет черты зимнего месяца со средней температурой -4,6%.

Ожидается, что в первой половине месяца в Карелию вернется настоящая зима. Температура ночью будет понижаться до -13, -18°С, на севере до -25°С. Днем будет не больше -4, -10°С.

Во второй половине марта потеплеет до нормальных для этого месяца значений. Большую часть месяца ожидаются осадки, так что снега станет больше.

Весна же наступит в сроки, близкие к обычным — на юге республики это первая пятидневка апреля, на севере — середина второй декады апреля.