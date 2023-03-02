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Карелию в марте ждут морозы до -25 градусов

Новости. Погода
13:13, 03 Марта 2023
фото: © torange.biz

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Синоптики рассказали, когда в республику пожалует настоящая весна.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги прошедшей зимы, которая, по словам синоптиков, отличилась «нервозностью». Длительные оттепели сменялись морозами, а в целом средняя температура трех зимних месяцев получилась на 2,2℃ выше многолетних показателей, причем самые низкие температуры пришлись на рождественскую неделю — до -36°С.

Март в Карелии сохраняет черты зимнего месяца со средней температурой -4,6%.

Ожидается, что в первой половине месяца в Карелию вернется настоящая зима. Температура ночью будет понижаться до -13, -18°С, на севере до -25°С. Днем будет не больше -4, -10°С.

Во второй половине марта потеплеет до нормальных для этого месяца значений. Большую часть месяца ожидаются осадки, так что снега станет больше.

Весна же наступит в сроки, близкие к обычным — на юге республики это первая пятидневка апреля, на севере — середина второй декады апреля.

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