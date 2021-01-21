В субботу в Карелии потеплеет до +3

О погоде в субботу, 23 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 23 января, будет облачная погода. Ночью выпадет снег, днем пройдет мокрый снег, дождь. На дорогах появится гололедица. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии ожидается облачная погода. Пройдет снег, днем местами перейдет в сильный снегопад. На отдельные районы налетит метель. На юге днем ожидается мокрый снег, дождь. Местами гололед. На дорогах также гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -10, -15°С, местами до -20°С, по южным районам -6, -11°С, днем -4, -9°С, по южным районам -2, +3°С.