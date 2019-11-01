Карелию завалит снегом в субботу

О погоде на 2 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Температура воздуха ночью составит -6, -8 градусов, днем будет 0, -2.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой, в отдельных районах умеренный мокрый снег. Ожидается метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем – юго-восточный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -5, -10, местами до -16. Днем потеплеет до -3, +2, на север может подморозить до -16.