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Карелию ждет жара и резкое похолодание

Новости. Погода
06:40, 23 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на конец июня.

По информации карельского Гидрометцентра, с 22 по 28 июня жителей Карелии ожидает теплая, а порой и жаркая погода.

"На этой неделе будет тепло, - сказала синоптик. – В отдельные дни, даже жарко: например, 26 июня по западным и южным районам республики температура повысится до 30-32 градусов".

Ночи, по словам синоптиков, также будут теплые: +9 градусов, а в особо жаркие периоды в ночные часы ожидается +12…+15 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди.

После "жаркой недели", уточнили в Гидрометцентре, Карелию ждет резкое похолодание.

"В конце месяца – 29-30 июня, - сказали специалисты карельского Гидрометцентра. – Холод опустится на республику. Температура резко упадет до отметки +12... +15 градусов".

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