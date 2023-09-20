Кареллесхоз подарит Петрозаводску 350 хвойных деревьев

Кареллесхоз безвозмездно передаст Петрозаводску 310 сеянцев и 40 саженцев хвойных деревьев.

АУ РК «Кареллесхоз» и администрация Петрозаводска договорились вместе воспитывать у детей бережное отношение к природе, заявили в региональном Минприроды.



По этому соглашению Кареллесхоз бесплатно предоставит по 10 саженцев лиственницы и сосны кедровой сибирской, 20 саженцев обыкновенной сосны, а также по 155 сеянцев ели европейской и сосны обыкновенной.



Деревья высадят у детских садов города. Пока деревья будут хранить в Прионежском тепличном комплексе «Вилга».



«У учреждения уже есть опыт взаимодействия со школами районов: работники лесопитомников проводили там просветительские уроки. Также нами разработана экскурсия для школьников «От семечка до деревца», — отметила руководитель Кареллесхоза Елена Морозько.



Как рассказала на своей странице в соцсети врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова, деревья у детсадов начнут высаживать в следующем году. При этом детсадовцам будут помогать школьники.