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Карельская деревня Кинерма подготовилась к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен

Новости. Общество
16:07, 20 Апреля 2020
фото: Ольга Гоккоева для Столицы на Онего
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Жители деревни привыкли запасаться продуктами и до введенного в Карелии карантина.

В конце марта власти Карелии закрыли для посещения все туристические объекты республики. Одним из таких объектов оказалась старинная карельская деревня Кинерма, известная своими памятниками деревянной архитектуры и сохранившейся с XVII века исторической планировкой. Но Кинерма – это не просто "музей под открытым небом", а населенный пункт в составе Ведлозерского сельского поселения, и закрыть его на замок невозможно.

"Столица на Онего" связалась с жителями исторической деревни и поинтересовалась, как повлиял на них карантин, введенный в Карелии из-за эпидемии коронавируса.

"Пожалуй, единственное существенное изменение – это то, что мы перестали ходить друг к другу в гости. Общаемся только издалека. Но Кинерма давно оказалась в режиме изоляции, когда ее в советские времена признали неперспективной деревней, – рассказала нам Ольга Гоккоева. – Еще в 60-е годы у нас закрыли и школу, и библиотеку, и колхоз, поэтому люди тут привыкли выживать в таких условиях. Мы и без коронавируса старались запасаться продуктами и всем необходимым месяца на три. У мамы моей выращена и картошка, и морковка, и свекла. Масло растительное стоит литрами, можно никуда и не ходить.

Читайте подробнее в материале "В деревне лучше выживать, чем в городе"

 

 

 

 

 

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Комментарии

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новый
2020-04-20 19:29:09
Что характерно, все эти репортажи Поташева исключительно о тех комерсах, рекламой которых он занимался , в том числе и в Финляндии. Совпадение? Не думаю. Надеюсь, что с редакцией поделился, а не в темную её использует.
кир
2020-04-20 18:10:53
По заграницам шастают, не подчиняются власти. Оштрафовать.
новый
2020-04-20 16:30:57
Угу. Эти сестры Кузнецовы всю жизнь в городе прожили, в универе учились. Потом уехали на историческую родину калитки туристам впаривать. 60-е годы по определению помнить не могут, ибо даже в проекте не существовали.
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