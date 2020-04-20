Карельская деревня Кинерма подготовилась к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен

Жители деревни привыкли запасаться продуктами и до введенного в Карелии карантина.

В конце марта власти Карелии закрыли для посещения все туристические объекты республики. Одним из таких объектов оказалась старинная карельская деревня Кинерма, известная своими памятниками деревянной архитектуры и сохранившейся с XVII века исторической планировкой. Но Кинерма – это не просто "музей под открытым небом", а населенный пункт в составе Ведлозерского сельского поселения, и закрыть его на замок невозможно.

"Столица на Онего" связалась с жителями исторической деревни и поинтересовалась, как повлиял на них карантин, введенный в Карелии из-за эпидемии коронавируса.

"Пожалуй, единственное существенное изменение – это то, что мы перестали ходить друг к другу в гости. Общаемся только издалека. Но Кинерма давно оказалась в режиме изоляции, когда ее в советские времена признали неперспективной деревней, – рассказала нам Ольга Гоккоева. – Еще в 60-е годы у нас закрыли и школу, и библиотеку, и колхоз, поэтому люди тут привыкли выживать в таких условиях. Мы и без коронавируса старались запасаться продуктами и всем необходимым месяца на три. У мамы моей выращена и картошка, и морковка, и свекла. Масло растительное стоит литрами, можно никуда и не ходить.

Читайте подробнее в материале "В деревне лучше выживать, чем в городе"