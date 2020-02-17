Жители Карелии могут пожаловаться прокурору на незаконные рубки

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проведет 21 февраля "горячую линию" по вопросам нарушений в сфере лесопользования.
Жители Карелии смогут задать вопросы об ответственности за нарушения требований лесного законодательства, пожаловаться на действия (бездействие) должностных лиц госорганов в данной сфере и сообщить о фактах незаконных рубок.
"Горячая линия" будет работать 21 февраля 9 до 13 часов.
Звоните по телефонам:
593-455 – Карельский межрайонный природоохранный прокурор Патарушин Алексей Валерьевич;
593-451- заместитель Карельского межрайонного природоохранного прокурора Антонов Петр Владимирович
Ранее сообщалось, "черного" лесоруба из Карелии осудили на 8 месяцев лишения свободы условно.
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