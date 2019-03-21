Карельская таможня намерена купить 3 тысячи пачек сигарет для служебных собак

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Таможенники Карелии разместили объявление о покупке 3 тысяч пачек сигарет для служебных собак.
Соответствующая документация об аукционе размещена на портале госзакупок.
В документации отмечается, что сигареты приобретаются для тренировки служебных собак. Начальная сумма контракта в текущих ценах составляет 235,3 тысячи рублей.
Ведомство намерено приобрести 3 тысячи пачек сигарет, средней стоимостью 78,45 рубля.
Кроме того, Карельская таможня разместила сведения о покупке имитаторов наркотических средств на 142,5 тысячи рублей.
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