Карельская таможня проведет акцию "На что жалуетесь?"

Акция пройдет 16 сентября в Петрозаводске и Кондопоге, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

Участникам внешнеэкономической деятельности и физическим лицам предоставляется возможность задать вопросы относительно порядка и способов досудебного обжалования, а также о его преимуществах.



Акция состоится по адресам:



- Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, 25, здание Карельской таможни;

- Кондопога, пер. Гористый, 22, Кондопожский таможенный пост.



Время проведения акции с 10.00 до 12.00.



При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, маску, перчатки.