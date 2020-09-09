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Карельская таможня проведет акцию "На что жалуетесь?"

Новости. Общество
18:40, 10 Сентября 2020
фото: © Пресс-служба СЗТУ
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Акция пройдет 16 сентября в Петрозаводске и Кондопоге, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

Участникам внешнеэкономической деятельности и физическим лицам предоставляется возможность задать вопросы относительно порядка и способов досудебного обжалования, а также о его преимуществах.

Акция состоится по адресам:

- Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, 25, здание Карельской таможни;
- Кондопога, пер. Гористый, 22, Кондопожский таможенный пост.

Время проведения акции с 10.00 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, маску, перчатки.

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