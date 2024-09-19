Карельская учительница представит республику на Всероссийском конкурсе педагогов-психологов

Итоги конкурса станут известны 4 октября.

Татьяна Морозова, педагог-психолог из Центра диагностики и консультирования, будет представлять Карелию на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог 2024».

В апреле Татьяна уже стала победителем регионального конкурса «Специалист года Карелии» в своей номинации, и это позволило ей выйти на всероссийский этап.

Всего в финале конкурса участвуют 82 педагога со всей страны. Им предстоит пройти «блиц-интервью», провести мастер-классы и решить профессиональные кейсы. Имена победителя и призеров станут известны 4 октября.