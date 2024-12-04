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Карельская учительница стала победительницей Всероссийской медиа-премии

Новости. Общество
12:40, 05 Декабря 2024
фото: © Пресс-служба правительства Карелии

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Педагог из Толвуйской школы Виктория Щеголева стала лучшей в номинации «Наставники и педагоги в сфере медиа».

Учительница из Толвуйской школы стала победительницей Всероссийской медиа-премии, сообщили в паблике Медвежьегорского района со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

Виктория Щеголева стала лучшей в номинации «Наставники и педагоги в сфере медиа» во Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики «ШУМ», сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Виктория представляла проект «Кружок «Школьная медиамастерская». В 2021 году она была руководителем школьной газеты «Ровесник». Вместе со школьниками Виктория решила разнообразить газету и начала делать видеоконтент. Постепенно редакция поняла, что для качественных съемок необходимо современное оборудование. Тогда Виктория и ее команда подали заявку на участие в грантовом конкурсе Фонда Тимченко, где успешно защитили проект и получили 80 тысяч рублей.

Сейчас в команду входят ученики с 5 по 11 класс. Дети делят обязанности: самостоятельно снимают, начитывают закадровый текст и монтируют видео.

Это кружок дополнительного образования. Мы выпускаем видеосюжеты. В основном это школьные темы: про учеников, учителей, мероприятия. Также снимаем о жителях и культуре нашего села. Нам есть о чем снять. Учимся брать интервью. Эта премия — признание. Очень счастлива. Вернусь уже с большей энергией и новыми силами, будем с ребятами работать дальше

— рассказала Виктория.

Также Карелию на конкурсе представляла студентка Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Ольга Макарова. Она представляла проект «Глазунов Подкаст» в номинации «Голос региона».

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