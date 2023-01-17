Участники СВО из Карелии передали видеоприветы домой

Обращения разместили на странице главы республики Артура Парфенчикова в соцсетях.

Военнослужащие из Карелии передали из зоны спецоперации видеоприветы с теплыми пожеланиями землякам и своим родным. Своеобразной «точкой сбора» для бойцов стала страница Главы республики во «ВКонтакте».

В пост попали четыре обращения. Из зоны СВО мобилизованные мужчины передают приветы своим женам, детям и родственникам. Не забывают также и успокоить родных, говоря, что все хорошо.

«Обосновался, ребята тут хорошие. Так что нисколько не переживай, все нормально, Карелия Forever! Люблю, целую, скоро буду», — говорит один из участников видео.

Несмотря на редкость таких обращений, их все равно ждут в каждом районе республики.

«Весточка от них — это то, что сейчас больше всего нужно их женам, родным и близким. Да и всем нам. Ждем вас домой, парни», — написал Артур Парфенчиков.

Напомним, что предыдущее обращение от бойца из Карелии было записано в конце 2022 года.