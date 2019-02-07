Карельские депутаты решили подправить закон о референдуме

Последний раз республиканский референдум проходил в Карелии почти 20 лет назад.

Группа депутатов парламента Карелии из самых разных партийных фракций – "Единой России", ЛДПР и КПРФ – выступила с инициативой внесения поправок в республиканский закон о референдуме, принятый в 2009 году. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, поправки устанавливают возможность гражданам, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, подать в комиссию референдума заявление о включении в список участников референдума по месту своего нахождения и проголосовать на этом участке в день голосования. При этом законопроектом исключается возможность досрочного голосования (за исключением досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях), а также голосование по открепительным удостоверениям.

Напомним, после принятия в 2009 году закона о референдуме Республики Карелия на территории региона не было проведено ни одного республиканского референдума. Последний раз такой референдум проходил в Карелии в 2000 году – тогда местным жителям было предложено высказать свое отношение к введению поста главы республики и преобразованию двухпалатного карельского парламента в однопалатный.