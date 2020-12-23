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Карельские ели не появятся в продаже к новогодним праздникам

Новости. Общество
12:22, 24 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Аукцион на право заключения договоров купли – продажи деревьев для новогодних праздников не состоялся, сообщили в Минприроды Карелии.

По информации ведомства, на 8 декабря был назначен аукцион на право заключения договоров купли-продажи деревьев для новогодних праздников в 10 районах республики. Но в Минприроды, организовавшему аукцион, не обратилось ни одно муниципальное образование, ни одна муниципальная организация с информацией об потребностях в деревьях для новогодних праздников.

"Если бы такая информация была заблаговременно доведена до Министерства, она была бы учтена при организации аукционов. Это привело к тому, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем, он был признан несостоявшимся", - говорится в сообщении Минприроды Карелии.

Сегодня срубить елку можно только в полосе отвода автомобильной дороги после получения соответствующего согласования от организации, в чьем ведении находится данный объект: "Упрдор Кола" или Управление автомобильных дорог Карелии.

"Также, деревья для новогодних праздников, вершинные части, неподлежащий сохранению подрост возможно приобрести у арендаторов лесных участков, осуществляющих использование лесов на территории соответствующего муниципального района. Эта продукция образуется в ходе осуществления арендатором лесного участка лесозаготовительных и лесохозяйственных мероприятий. Информацию об арендаторах можно получить в подведомственных министерству учреждениях – лесничествах", - сообщили в ведомстве.

В Минприроды напомнили, что за самовольную вырубку деревьев нарушителям грозит штраф в 5 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить за незаконную Кроме того, за незаконную рубку деревьев и кустарников действующим законодательством предусмотрено взыскание с виновников причиненного лесному фонду ущерба. Размер ущерба от незаконной рубки деревьев породы сосна, ель при диаметре ствола, не достигшем 12 см. составляет от 1200 рублей и более.

В результате минимальный штраф плюс ущерб за незаконную рубку одной ели или сосны до 12 см. для жителя Карелии составит более 4200 рублей. Если ущерб лесному фонду составит более 5 тыс. рублей, то наступает уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что вместо елочных базаров в Петрозаводске появились бабушки-торговки с еловыми лапками.  Хотя в администрации столицы Карелии обещали, что новогоднюю ель можно будет приобрести в восьми точках города.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-24 13:33:02
Они ели консолями на столбах компенсировали. С елей то им никакого проку нет, а с консолей есть, однако.
zanoza
2020-12-24 13:13:01
В краю лесов не будет в продаже елей? Как всё запущено, однако.
User
2020-12-24 13:20:17
zanoza, это (д)эффективный менеджмент, как есть!
Изя
2020-12-24 13:17:05
zanoza, так козлов запустили в регион , всё и запустили )))
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