Карельские энергетики подключились к «Зеленой весне»

Сотрудники Карельского филиала «Россети Северо-Запад» приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая весна – 2021».

Энергетики привели в порядок территории вокруг производственных зданий и объектов: убрали и вывезли мусор и прошлогоднюю листву, высадили цветы, обрезали кустарники.

Субботники по благоустройству и уборке вверенных территорий прошли во всех подразделениях Карельского филиала в республике. Содержание территории в чистоте – это момент самоуважения, эстетического воспитания и одно из главных требований техники безопасности.