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Карельские легкоатлеты завоевали "золото" на соревнованиях в Москве

Новости. Спорт
18:00, 12 Января 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Андрей Лукин и Александра Евстюнина показали отличные результаты, сообщили в Минспорта Карелии.

В Москве 11 января прошли традиционные соревнования по легкой атлетике "Кубок Москвы – Рождественский кубок".

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Андрей Лукин и Александра Евстюнина показали отличные результаты.

С личным рекордом Андрей Лукин завоевал золотую медаль на дистанции 60 метров (6,80 с). Тренеры спортсмена – Анита Сигарева и Александр Смирнов.

Александра Евстюнина одержала победу в прыжках в длину (6 м. 07 см). Спортсменка тренируется у Евгения Савинова.

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Комментарии

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Off
2021-01-12 18:16:48
молодцы !
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