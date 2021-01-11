Карельские легкоатлеты завоевали "золото" на соревнованиях в Москве

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Андрей Лукин и Александра Евстюнина показали отличные результаты, сообщили в Минспорта Карелии.
В Москве 11 января прошли традиционные соревнования по легкой атлетике "Кубок Москвы – Рождественский кубок".
Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Андрей Лукин и Александра Евстюнина показали отличные результаты.
С личным рекордом Андрей Лукин завоевал золотую медаль на дистанции 60 метров (6,80 с). Тренеры спортсмена – Анита Сигарева и Александр Смирнов.
Александра Евстюнина одержала победу в прыжках в длину (6 м. 07 см). Спортсменка тренируется у Евгения Савинова.
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