"Карельские Оружейники" выступят на международном турнире

В Минске с 29 февраля по 1 марта пройдет турнир по американскому футболу, сообщили в Минспорта Карелии.

В турнире "Кубок Монте Кларка-Арена" примут участие шесть команд, среди которых будет и петрозаводская команда "Оружейники".



Их соперниками станут хозяева турнира "Зубры", а также "Янтарные Ястребы" (Калининград), "Ураганы" (Минск), "Витязь" (Подольск) и "Железные Волки" (Вильнюс).

В прошлом футболисты уже принимали участие в Турнире и заняли второе место.

Игры состоятся 1 марта. "Оружейникам" предстоит сыграть на групповом этапе против команд из Калининграда и Минска, после чего определится их соперник по плей-офф.

Ранее "Карельские Оружейники" привезли медали со всероссийского турнира по американскому футболу.