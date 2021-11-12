Карельские парламентарии готовы увеличить бюджетные ассигнования на борьбу с бродячими собаками

Депутаты парламента Карелии поддержали предложение министерства сельского хозяйства республики, которое отвечает за борьбу с безнадзорными животными, увеличить финансирование на эти цели в 2022 году.

Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

Замминистра сельского хозяйства Карелии Егор Руппиев считает недостаточным действующий норматив, на основании которого муниципальные власти получают деньги из бюджета республики на решение проблем с безнадзорными животными. По мнению замминистра, этот норматив должен быть увеличен.

Члены комитета поддержали это предложение. Поправки об увеличении норматива финансирования планируется рассмотреть на заседании парламента в 2022 году.

Вместе с тем, парламентарии высказались за более эффективное расходование бюджетных средств.

«Надо контролировать, как районы эти субвенции тратят, потому что если из 70 отловленных в 2021 году собак ни одна не стерилизована и их обратно выпустят в места обитания, то на следующий год их число вырастет в геометрической прогрессии. Поэтому предлагаю более четко прописать критерии, какие мероприятия должны провести органы местного самоуправления и взять их под контроль», - заявила вице-спикер Ольга Шмаеник.

Она также считает необходимым ускорить внесение в федеральное законодательство изменений, направленных на решение проблемы безнадзорного выгула домашних животных.

«Мы выходили недавно с инициативой на федеральный уровень, чтобы в Кодексе об административных правонарушениях РФ была прописана норма об ответственности владельцев домашних животных за их содержание. Этот процесс нужно ускорять и в 2022 году еще раз с этими инициативами выходить», - добавила Ольга Шмаеник.