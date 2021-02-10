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Карельские парламентарии придумали, как надавить на бизнес, срывающий госконтракты

Новости. Общество
14:38, 11 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
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Подрядные организации, работающие по государственным и муниципальным контрактам, должны быть наказаны более крупными штрафами, а власти – получить больше прав для расторжения договоров с такими подрядчиками.

С этой целью депутаты парламента Карелии подготовили проект обращения к первому вице-премьеру правительства России Андрею Белоусову с предложением внести изменения в федеральное законодательство о госзакупках.

По словам авторов обращения, в парламент поступают многочисленные обращения от муниципальных властей – они жалуются на предпринимателей, которые срывают сроки контрактов или некачественно выполняют работу.

"Вопрос надлежащего исполнения указанных контрактов приобретает исключительную актуальность и остроту, когда, например, срок завершения работ на том или ином объекте при их исполнении связан с памятными датами в истории Российской Федерации, проведением общегородских праздничных мероприятий, погодными условиями и имеет особое значение для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности граждан", - говорится в обращении.

Чего добиваются депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бумеранг
2021-02-11 16:05:07
Проверять нужно подрядчиков досконально до допуска к конкурсу, а не предоставлять правдами и не правдами своим "благодарнонадежным" подрядчикам выиграть тендоры, а эти фирмы имея за душой только 10 тыс руб. И самое главное, друзей приблеженных к власти, нанимают такуюже подрядную организацию с непонятными специалистами, и начинают отмывать деньги. Не нужно пинять на чью то рожу, если своя кривая. Навести порядок нужно вначале внутри исполнительской и представительской власти, где полно представителей лобирующие интересы, как крупного так и мелкого бизнеса, а не сваливать вину на якобы постороннего дядю. Наведите у себя порядок, если не можете, то один выход подайте в отставку, сложите с себя полномочия. Дайте наконец настящим профессионалам придти и навести порядок, и не корумпированому бизносу, без откатов и маркительных интересов.
кир
2021-02-11 15:55:14
Россия совсем не заточена под бизнес. Надо с этим предложением выходить в РФ. Знают, но боятся.
zanoza
2021-02-11 15:39:59
Придумали как окончательно задавить бизнес. Все эти госконтракты очередная кормушка для чиновников, а бизнес от этих контрактов получает только головную боль.
Изя
2021-02-11 14:58:21
Как бы надовить . чтобы при этом бабла из бюджета отжать , подумали комерсы-депутаты :)
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