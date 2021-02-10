Карельские парламентарии придумали, как надавить на бизнес, срывающий госконтракты

Подрядные организации, работающие по государственным и муниципальным контрактам, должны быть наказаны более крупными штрафами, а власти – получить больше прав для расторжения договоров с такими подрядчиками.

С этой целью депутаты парламента Карелии подготовили проект обращения к первому вице-премьеру правительства России Андрею Белоусову с предложением внести изменения в федеральное законодательство о госзакупках.

По словам авторов обращения, в парламент поступают многочисленные обращения от муниципальных властей – они жалуются на предпринимателей, которые срывают сроки контрактов или некачественно выполняют работу. "Вопрос надлежащего исполнения указанных контрактов приобретает исключительную актуальность и остроту, когда, например, срок завершения работ на том или ином объекте при их исполнении связан с памятными датами в истории Российской Федерации, проведением общегородских праздничных мероприятий, погодными условиями и имеет особое значение для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности граждан", - говорится в обращении. Чего добиваются депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".