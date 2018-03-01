Карельские пенсионеры стали чаще получать компенсации за проезд на отдых

В Карелии растет количество пенсионеров, пользующихся своим правом на компенсацию проезда к месту отдыха.

По данным отделения Пенсионного фонда России по республике, в январе 2018 года правом воспользовались 922 неработающих карельских пенсионера на общую сумму 4.2 млн руб. К примеру, в январе прошлого года компенсацию получили 512 человек на сумму 2,4 млн руб.

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