Карельские пенсионеры стали чаще получать компенсации за проезд на отдых

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В Карелии растет количество пенсионеров, пользующихся своим правом на компенсацию проезда к месту отдыха.
По данным отделения Пенсионного фонда России по республике, в январе 2018 года правом воспользовались 922 неработающих карельских пенсионера на общую сумму 4.2 млн руб. К примеру, в январе прошлого года компенсацию получили 512 человек на сумму 2,4 млн руб.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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