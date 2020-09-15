Карельские пенсионеры, желающие освоить компьютер, сели за парты

С 14 сентября в Петрозаводске возобновились занятия для пенсионеров, желающих научиться пользоваться компьютером и возможностями интернета, сообщили в ОПФР по Карелии.

Первая в этом учебном году группа приступила к занятиям в учебных кабинетах кооперативного техникума Карелреспотребсоюза.



Занятия проходят ежедневно по 4 часа в день в течение двух недель. Учеба организована с соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Состав группы не превышает 10 человек. Рабочие места организованы с соблюдением социальной дистанции. На входе в кабинет производится обработка рук антисептиком. В учебном классе также проводится санитарная обработка поверхностей. В течение занятия пенсионеры могут находиться без масок, однако передвигаться по техникуму нужно в маске.



В связи с большим количеством желающих записаться на компьютерные курсы в следующем потоке будет открыто сразу две группы. Они начнут заниматься с 21 сентября.



Как и раньше, жители районов Карелии могут воспользоваться услугами общежития Карелреспотребсоюза по льготным условиям на период обучения.



Занятия проводятся бесплатно. Главная цель программы – помочь людям старшего поколения освоить компьютер и интернет для того, чтобы научиться пользоваться пользоваться государственными услугами, в том числе услугами ПФР, в электронном виде, а также иными возможностями сети Интернет.



Заявления на зачисление на курсы можно подать в любой клиентской службе Пенсионного фонда либо в Отделении Пенсионного фонда на ул. Кирова, 23.