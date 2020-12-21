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Карельские пловцы достойно представили республику на Чемпионате России

Новости. Спорт
18:20, 22 Декабря 2020
фото: © Министерство спорта Карелии
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Воспитанники Кондопожской школы плавания показали хорошие результаты на всероссийских соревнованиях, сообщили в Минспорте Карелии.

С 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге проходил Чемпионат России по плаванию. На дорожки бассейна для участия в национальном старте вышли более 500 сильнейших пловцов. Честь республики на соревнованиях защищали воспитанники Кондопожской школы плавания - мастер спорта России Аркадий Дорофеев и кандидат в мастера спорта России Александр Торопов. В настоящее время спортсмены тренируются в школе олимпийского резерва №3 Петрозаводска.

Несмотря на сложные условия подготовки из-за ограничительных мер, карельские спортсмены показали высокие результаты.

Аркадий Дорофеев установил четыре новых рекорда Карелии: 400 вольным стилекм - 4.01,29, 200 вс - 1.53,79, 200 брасс - 2.21,06. На дистанции 1500 вс Аркадий Дорофеев показал результат 16.04.38 и вошел в 25 сильнейших пловцов-стайеров страны (21 место). Успех спортсмена по праву разделяет его первый тренер Олег Логвиненко, который довел пловца от новичка до мастера спорта России.

Александр Торопов достойно выступил на дистанциях 400 в/с и 200 в/с, подтвердив звание кандидата в мастера спорта.

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