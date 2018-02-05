Карельские полицейские задержали мошенника из Ярославля

Сотрудники республиканской полиции задержали подозреваемый в мошенничестве, жертвой которого стал житель Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.

Житель Петрозаводска нашел в интернете информацию о продаже металлоискателя. Позвонив по указанному номеру, он сообщил о своем намерении купить прибор. Деньги необходимо было перевести на счет, который продиктовал автор объявления. Покупатель попросил прислать ему сканы документов, подтверждающих личность продавца. После того, как запрашиваемые документы поступили на электронную почту покупателя, тот перевел 6 тысяч рублей за товар.

Спустя н время, так и не получив уведомление о доставке, мужчина попытался связаться с продавцом. Но телефон последнего был выключен, а на электронные письма никто не отвечал. Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Выяснилось, что представленные сканы – фикция. Аферист, умело используя современные технические средства, предоставил копии паспорта и иных бумаг, оформленных на несуществующих людей.

Сотрудники полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Ярославской области. К настоящему времени гражданин дал признательные показания. Известно, что в прошлом он привлекался к административной ответственности за мелкие хищения путем мошенничества. Теперь в соответствии с уголовным законодательством ему грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.