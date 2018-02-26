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Новости. Общество
17:20, 26 Февраля 2018

Карельские приставы будут ждать должников в "Леруа Мерлен"

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В гипермаркете "Леруа Мерлен" в Петрозаводске 1 марта пройдет акция "Узнай о своих долгах", сообщает управление службы судебных приставов по Карелии.

В часы проведения акции (с 14 до 17) в строительном гипермаркете будет работать мобильный пункт УФССП.

Такое же мероприятие пройдет в "Сигме" 5 марта.

"Каждый желающий может узнать о наличии задолженностей, задать вопросы, касающиеся обращения взыскания на доходы, в частности, размер возможных удержаний, виды дохода, с которых удержание не производится, взыскание алиментных платежей, ограничение выезда из РФ (условия), налоговые платежи. Всегда на таких акциях идет разъяснение законодательства об исполнительном производстве", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, приставы помогут желающим установить на их телефоны специальное мобильное приложение, которое позволяет контролировать наличие долгов.

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