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Новости. Общество
17:40, 25 Июля 2018

Карельские приставы рассказали о сложностях при взыскании штрафа у человека с двойным гражданством

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В службе судебных приставов Карелии рассказали, как сумели взыскать неоплаченный штраф ГИБДД у должника, имеющего двойное гражданство.

По данным УФССП, мужчина вовремя не оплатил штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии – 30 тысяч рублей.

"Прежде, чем объявить должника в розыск, судебный пристав-исполнитель Кондопожского отдела судебных приставов предпринял все предусмотренные меры, направленные на исполнение постановления суда: выходил по адресу проживания гражданина, сделал запросы в регистрирующие органы, но все действия были тщетны — никакой истории у должника не оказалось", - отметили в ведомстве.

Приставы также не смогли временно лишить должника водительских прав, поскольку оказалось, что он имеет права международного образца.

Тогда приставы объявили должника в розыск.

"Разыскники МОСП по розыску должников, их имущества и розыску детей выяснили, что должник имеет двойное гражданство — регистрацию на территории Кондопожского района и ПМЖ в Финляндии, - рассказали в управлении. - Кроме того, сотрудники службы узнали номер его мобильного телефона в Финляндии. Судебные приставы звонили ему несколько раз, но лишь спустя два дня должник перезвонил сам".

По словам приставов, в момент телефонного разговора "мужчина повел себя очень агрессивно и стал все отрицать". Но узнав, что ему ограничили выезд за границу (а должник находился в это время на территории России), оплатил долг.

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Комментарии

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trampampam
2018-07-25 18:05:37
Вид на жительство это не второе гражданство. Приставы - бездари.
Гость
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