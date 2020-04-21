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Карельские риелторы обвинили коллег в "сознательном уклонении" от исполнения законов

Новости. Общество
15:19, 22 Апреля 2020
фото: Валентина Певцова/ТАСС
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Союз "Гильдия риелторов Республики Карелия" обратился в УФАС с заявлением, в котором говорится о массовом нарушении прав граждан со стороны ряда агентств недвижимости.

Содержание этого заявления изложено в материалах дела по факту нарушения законодательства о рекламе, возбужденного антимонопольной службой.

"Заявитель указывает, что ряд организаций, осуществляющих деятельность агентств недвижимости, очевидно, преследуя исключительно коммерческие интересы, сознательно уклоняются от выполнения требований действующего законодательства, последствиями которых является массовое нарушение прав и законных интересов жителей города Петрозаводска и Республики Карелия", - сказано в документе.

Что стало поводом для такого заявления, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-04-22 15:41:03
Что ни прокладка халявщица, то сразу гильдия. А чего не Ост Индийская компания ?
Гость
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