Карельские риелторы обвинили коллег в "сознательном уклонении" от исполнения законов

Союз "Гильдия риелторов Республики Карелия" обратился в УФАС с заявлением, в котором говорится о массовом нарушении прав граждан со стороны ряда агентств недвижимости.

Содержание этого заявления изложено в материалах дела по факту нарушения законодательства о рекламе, возбужденного антимонопольной службой.

"Заявитель указывает, что ряд организаций, осуществляющих деятельность агентств недвижимости, очевидно, преследуя исключительно коммерческие интересы, сознательно уклоняются от выполнения требований действующего законодательства, последствиями которых является массовое нарушение прав и законных интересов жителей города Петрозаводска и Республики Карелия", - сказано в документе.

Что стало поводом для такого заявления, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".