Карельские синоптики прогнозируют небольшие осадки во вторник

О погоде на 25 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь.



Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +19.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Может похолодать до +4 градусов. Днем потеплеет до +20.