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Карельские синоптики прогнозируют небольшие осадки во вторник

Новости. Погода
17:00, 24 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 25 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +19.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Может похолодать до +4 градусов. Днем потеплеет до +20.

 

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