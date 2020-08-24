Карельские синоптики прогнозируют небольшие осадки во вторник

О погоде на 25 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +19.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Может похолодать до +4 градусов. Днем потеплеет до +20.
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